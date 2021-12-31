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Названы основные вызовы для Байдена в 2022 году
31.12.2021 21:49
Фото: mabiab.com
Главу Соединенных Штатов Джо Байдена в наступающем 2022 году ожидает целый ряд достаточно сложных вызовов, полагает Патрик Бьюкенен.
Статья эксперта опубликована в The American Conservative.
По мнению Парика Бьюкенена, американскую нацию сейчас накрывает новый вариант коронавируса. Из-за распространения омикрон-штамма в США вновь начали закрывать образовательные учреждения, рестораны и магазины. Учитывая, что за последнюю неделю в стране уже два раза фиксировались рекордно высокие показатели заболеваемости, одним из предстоящих вызовов может оказаться пятая волна пандемии.
Особого внимания заслуживает экономика Соединенных Штатов, ведь уровень инфляция уже достиг отметки в 6,8%. Автор публикации напомнил, что в последний раз такие высокие показатели наблюдались в начале правления Рональда Рейгана. В случае, если тенденция не изменится, последствия как для Демократической партии, так и для самого Байдена могут оказаться катастрофическими, полагает эксперт.
В-третьих, обстановка в мире перестала быть спокойной, как это было когда-то в прошлом. Вопросы, связанные с Украиной и Россией, а также Китаем, который вряд ли откажется от территориальных требований, сохраняют свою остроту. Решения потребует и ситуация в Иране. Процесс переговоров с Тегераном о взаимном возвращении к ядерной сделке 2015 года, показывает, что может возникнуть необходимость предпринимать какие-то конкретные шаги.
Эксперт отметил, что внешнеполитические кризисы, а также испытания, связанные с ростом преступности и наплывом мигрантов, являются не только проблемой Джо Байдена, но и всех граждан Соединенных Штатов.
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