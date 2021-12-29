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В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России
18:13
Фото: tetovasot.com
Доника Гервала
Руководство самопровозглашенного Косово провозгласили нежелательной персоной сотрудника миссии ООН из России.
С соответствующим заявлением выступила занимающая пост главы МИД региона Доника Гервала.
По словам Доники Гервалы, ее ведомство выполнило требование премьер-министра Косово Альбина Курти. Власти региона сочли вредной деятельность российского представителя ООН, она якобы может угрожать национальной безопасности республики.
Гервала отметила, что официально проинформировала компетентные структуры о соответствующем решении властей и подчеркнула, что руководство Косово остается приверженцем борьбы против негативного воздействия Москвы и ее сателлитов на Балканах. Россия стремится подорвать достижения Косово и его партнеров, в первую очередь - Соединенных Штатов, НАТО и Евросоюза, заявила министр в своем Facebook.
Имя российского гражданина, который был объявлен персоной нон грата, представительница Косово уточнять не стала.
Заявление представительницы Приштины в Москве назвали очередной провокацией, передает агентство "Интерфакс". Российские дипломаты указали, что подобные действия косовского руководства в отношении сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) они воспринимают как выпад и в отношении международной организации, который однако не может иметь каких-либо правовых последствий.
В российском посольстве в Белграде (Сербия) подчеркнули, что такого рода шаги, направленные против России и ООН, в Косово предпринимают, выслуживаясь "перед западными менторами". Дипломаты отметили, что заявление главы МИД региона не может считаться официальным решением в соответствии с международным правом, потому что центральной для урегулирования в Косово остается резолюция 1244 Совбеза ООН.
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