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Украинского замминистра уволили после фото с помощницей в откровенном платье
29.12.2021 15:23
Фото: simrussia.com
Замминистра образования Украины Игорь Гарбарук покинул свой пост на фоне скандала, который разгорелся после фото с помощницей в очень смелом наряде.
27-летняя Кристина Тишкун появилась на официальном мероприятии в платье с глубоким декольте.
Фото, опубликованное Кристиной Тишкун в соцсети, сразу же вызвало большой резонанс. Снимок, сделанный во время официальной встречи с мэром Львова Андреем Садовым, подвергли резкой критике пользователи соцсетей.
Помощницу, выбравшую для мероприятия черное облегающее платье с глубоким декольте и довольно яркий макияж, осудили и за отсутствие бюстгальтера. Комментируя внешний вид чиновницы, некоторые пользователи даже начали сравнивать ее с эскортницей.
Вскоре стало известно об увольнении Гарбарука. Как сообщила депутат от правящей партии "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Telegram, кабмин принял соответствующее заявление теперь уже бывшего замминистра образования.
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