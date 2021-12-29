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В Румынии у годовалого ребенка выявили омикрон-штамм
29.12.2021 12:06
Фото: vk.com
Румынские медики зафиксировали заражение штаммом коронавируса "омикрон" у годовалого ребенка, сообщают местные СМИ.
По словам врачей, заболевание у малыша протекает в легкой форме.
В городе Питешти на юге Румынии врачи лабораторно подтвердили инфицирование омикрон-штаммом у годовалого ребенка. Как передает бухарестский канал Digi24, болезнь у малыша протекает в легкой форме, но врачи настояли на госпитализации.
Румынские медики продолжают постоянное наблюдение за крошечным пациентом, который пока остается вместе с матерью в одной из палат интенсивной терапии детского отделения районной больницы Питешти.
Местные эпидемиологи выяснили, что несколько дней назад семья мальчика возвратилась в Румынию из Великобритании. Ребенок из Питешти стал самым маленьким гражданином страны, у которого зафиксировали новый штамм. Всего же в Румынии, по последним официальным данным, выявили уже тридцать девять человек, заболевших "омикроном".
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