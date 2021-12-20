Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещение

13:05

Фото: staticflickr.com



Российские власти якобы разрабатывали невыгодные для компаний Европы меры в торговле, уверены в Брюсселе.



В результате ЕС направил Москве претензии на €290 млрд за политику импортозамещения, сообщают сегодня "Известия".



Как стало известно, Евросоюз направил обращение во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявляя руководству РФ претензии в общей сложности на €290 млрд. По мнению европейского регулятора, связанные с властями РФ компании смогли воспользоваться необоснованными преференциями. В результате они получили возможность оформлять заявки в тендерах со стоимостью, которая занижена на 15–30%.



В сообщении, появившемся на сайте ВТО, указано, что в 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских госпредприятий составляла 23,5 трлн руб., либо примерно €290 млрд, это эквивалентно около 20% ВВП РФ. Отмечается также, что Евросоюз уже неоднократно затрагивал эти вопросы в рамках форумов ВТО и двусторонних контактов. Однако какой-либо ответной реакции до сих пор не последовало.



В прошлом представители Брюсселя обращались к Москве с призывами привести ограничения в соответствие правилам ВТО или вовсе их отменить. В России на это указывали, что подобные меры осуществляются согласно обязательствам страны во ВТО.



Автор: Злата Богатова

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