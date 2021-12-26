Новости шоу-бизнеса

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Во Франции впервые за сутки выявили более 100 тыс. случаев COVID-19Во Франции впервые за сутки выявили более 100 тыс. случаев COVID-19

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Во Франции впервые за сутки выявили более 100 тыс. случаев COVID-19


26.12.2021 12:01
Во Франции впервые за сутки выявили более 100 тыс. случаев COVID-19Фото: vk.com

Впервые за период с начала пандемии во Франции за сутки зафиксировали почти 105 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Последние официальные данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве республики.

Накануне в ведомстве сообщили, что по состоянию на 25 декабря за сутки в стране было зарегистрировано в общей сложности 104 611 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Показатель оказался самым высоким за весь период с начала пандемии. Как отмечают французские СМИ, ранее в стране еще никогда не фиксировали более 100 тыс. заболевших за сутки.

За день до того французские медики за сутки выявили 94 124 человек, инфицированных коронавирусом.

Тем временем в Бельгии постепенно доминирующим вариантом коронавируса становится омикрон-штамм. Об этом со ссылкой на вирусологов университетов Левена и Хассельта сообщил канал VTM. По мнению специалистов, к концу следующей недели на этот вариант возбудителя придется не менее 90% новых случаев.

Как информирует правительство Бельгии, за последние дни количество выявленных заражений в стране несколько снизилось. В среднем оно составляет около 7 тыс. случаев в день, показатель примерно на 36% меньше в сравнении с уровнем, зафиксированным на прошлой неделе.

Автор: Злата Богатова

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