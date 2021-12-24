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В Приморье полицейского обвиняют в халатности, из-за которой погиб подросток


24.12.2021 19:07
В Приморье полицейского обвиняют в халатности, из-за которой погиб подростокФото: tobolsk.info

В скором времени перед судом по обвинению в халатности, в результате которой погиб 14-летний мальчик, предстанет один из руководителей подразделения УМВД по Владивостоку.

Как информирует пресс-служба краевой прокуратуры, подросток получил смертельные травмы в минувшем июне.

В надзорном ведомстве пояснили, что утвердили обвинительное заключение по делу руководителя отдела тылового обеспечения УМВД РФ по Владивостоку, который оказался фигурантом уголовного дела. Приморскому полицейскому инкриминируется халатность, которая повлекла за собой по неосторожности гибель подростка (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Установлено, в последние два года обвиняемый не исполнял должным образом его обязанности по ограничению доступа в заброшенное здание, которое расположено на улице Зои Космодемьянской. В результате туда в первых числах июня туда смог беспрепятственно проникнуть мальчик школьного возраста. Юноша получил смертельные травмы, когда на него рухнули плиты перекрытия.

Ранее стало известно о возбуждении в Орловской области уголовных дел в отношении главы местного УГИБДД УМВД РФ и двух его подчиненных. Как информировала пресс-служба местного СУ СКР, основанием для этого стали подозрения в мошеннических действиях: занимая в 2017-2021 годы по совместительству должности доцентов одной из кафедр местного юридического института МВД им. Лукьянова, они вводили в заблуждение руководителей вуза. Не осуществляя занятия, фигуранты в полном объеме получали причитающуюся за это оплату.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 310

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