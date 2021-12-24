Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отменен оправдательный приговор по первому в РФ делу о «ворах в законе»

24.12.2021 14:12

Фото: vk.com



В Новосибирске отменен оправдательный вердикт, вынесенный ранее по первому в РФ делу о лидере преступной группировки.



Томский областной суд завершил рассмотрение в минувшем августе после соответствующего решения присяжных.



Как указывается в материалах пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, отменяется оправдательный приговор по уголовному делу Николая Кузьмичева, обвинявшегося по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).



Суд принял такое решение из-за выявленных нарушений норм уголовно-процессуального кодекса, сообщили на запрос агентства "Интерфакс" в прокуратуре Томской области. Отмечается, что выявлены факты незаконного воздействия на коллегию присяжных со стороны защиты. В результате дело направят на новое рассмотрение в Томский областной суд.



В 2019 году полиция Томска задержала "вора в законе" Николая Кузьмичева, известного в криминальном мире под именем "Коля Томский", которому впоследствии инкриминировалась ст. 210.1 УК РФ. В начале минувшего августа присяжные сочли его невиновным, после чего суд на этом основании огласил соответствующий приговор.



Вскоре после вынесения вердикта присяжных заподозрили в криминальных связях. Как писали российские СМИ, у представителей прокуратуры региона появились основания полагать, что проголосовавшие за невиновность 45-летнего Кузьмичева имели судимости или состояли родстве с теми, кто в прошлом имел проблемы с законом. Все эти нарушения и послужили в дальнейшем основанием для обжалования приговора.



По данным открытых источников, сфера влияния Кузьмичева выходила за пределы Томской и Кемеровской областей. Титул "вора в законе" он получил в 2013 году, но неоднократно отрицал как наличие своего прозвища, так и какого-либо особого статуса в криминальной среде.



Автор: Злата Богатова

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