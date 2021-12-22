Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

22.12.2021 20:44

Фото: vk.com

Дмитрий Зимин



В Швейцарии скончался известный отечественный ученый, меценат и бизнесмен, Дмитрий Зимин, являющийся основателем и почетным президентом "Вымпелкома" ("Билайн").



Академику Международной академии связи было восемьдесят восемь лет.



О кончине члена-корреспондента Российской академии инженерных наук передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на журналиста Сергея Пархоменко.



Сын ученого подтвердил печальное событие в своем фейсбуке. Как рассказал Борис Зимин, его отец скончался, будучи в ясном сознании, с чувством умиротворения. Он с печалью думал о близких и о жизни, отметил сын, однако ушел "все-таки с облегчением", т.к. на протяжении нескольких месяцев испытывал большие проблемы со здоровьем.



О дате и месте траурной церемонии прощания будет объявлено позднее.



В 1992 году Зимин был среди тех, кто создал АО "Вымпел-Коммуникации", заняв пост президента и гендиректора компании, который покинул весной 2019 года. С того времени он являлся почетным президентом "Вымпелкома".



В начале 2014 года Дмитрий Зимин стал первым лауреатом новой премии Министерства образования РФ "За верность науке". В мае того же года возглавляемый ученым фонд "Династия" по решению Министерства юстиции внесли в перечень иноагентов. Спустя месяц Зимин покинул Россию, с того времени он проживал за рубежом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 230

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