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Госдеп призвал Москву отказаться от «ложной риторики»
22.12.2021 07:59
Фото: worldenergynews.gr
Власти Соединенных Штатов обратились к российскому Министерству обороны с призывом не распространять недостоверные сведения, касающиеся ситуации вокруг Украины.
Соответствующее заявление появилось в твиттере официального представителя американского Госдепартамента Неда Прайса.
Как заявил американский дипломат, Госдеп призывает российского руководство отказаться от использования ложной и подстрекательской риторики. По словам Прайса, в Вашингтоне выступают за принятие значимых мер, которые бы могли способствовать деэскалации напряженности и помогали обеспечивать "позитивную атмосферу для дискуссий". Прайс также указал, что "вопреки заявлениям" главы российского военного ведомства, именно Москва и ее ставленники, а не Киев и Вашингтон "несут ответственность за эскалацию напряженности" в регионе.
Ранее российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием главы РФ Владимира Путина заявил, что донбасских силовиков в последнее время провоцируют на ответные действия. По его словам, в регионе не уменьшается интенсивность обстрелов позиций народной милиции ЛНР и ДНР со стороны украинских военных.
Кроме того, сообщил Шойгу, имеется достоверная информация о выявлении в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области представителей американских ЧВК. Они оборудуют огневые позиции, используя для этого жилые здания и социально значимые объекты местной инфраструктуры. В Авдеевку и Красный Лиман в целях осуществления провокаций даже доставили резервуары, в которых находятся неустановленные химические вещества.
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