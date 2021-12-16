Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытке шпионажа в пользу РФ

07:37

Фото: discred.ru



В Соединенных Штатах арестован 63-летний Джон Роув-младший, в прошлом занимавшийся испытаниями по контракту с Пентагоном, передает ТАСС. Как указано на официальном сайте американского Министерства юстиции, бывшего подрядчика Минобороны страны задержали по подозрению в попытке шпионажа в пользу Москвы.



В случае, если суд признает Джона Роува виновным в инкриминируемом преступлении, ему может грозить пожизненное заключение.



Как стало известно, бывшего инженера-испытателя, выполнявшего заказы по контрактам с американским оборонным министерством, задержали вечером минувшей среды, 15 декабря, на территории Южной Дакоты. По данным Минюста США, в прошлом Роув располагал доступом к секретным сведениям, которые имели отношение к авиакосмическим технологиям, которые используются в американских ВВС.



Роува заподозрили в том, что он может являться "потенциальным осведомителем", сразу после чего он был уволен из организацией, которая сотрудничает с Пентагоном. Затем к разбирательству подключилось ФБР. Агент под прикрытием вел с Роувом переписку, договорившись о встрече. В результате тот якобы выразил готовность сотрудничать с российскими властями, за представителя которых выдавал себя представитель ФБР. При этом Роув успел передать агенту секретную информацию об электронном оснащении истребителей, которые используют американские войска.



Автор: Злата Богатова

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