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Сокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с Путиным


07:10
Сокуров извинился перед членами СПЧ за недавний спор с ПутинымФото: megafon-news.co.il

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссер Александр Сокуров обратился к членам СПЧ и принес извинения за свое выступление во время недавней встречи с главой государства Владимиром Путиным.

В своем послании кинематографист также выразил опасения за свою жизнь, передает "Интерфакс".

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссер Александр Сокуров обратился к членам СПЧ и принес извинения за свое выступление во время недавней встречи с главой государства Владимиром Путиным.
В своем послании кинематографист также выразил опасения за свою жизнь, передает "Интерфакс".

Со ссылкой на члена Совета Александра Брода агентство сообщает, что послание режиссера было разослано накануне по электронной почте. В частности, Александр Сокуров принес всем извинения за выступление во время недавней встречи СПЧ с Владимиром Путиным. Сокуров также отметил, что друзья предупреждают его о возникшей угрозе для жизни.

Как пояснил Брод, ранее режиссер уже писал членам Комиссии СПЧ по политическим правам, которую возглавляет Николай Сванидзе. В этих посланиях Сокуров не упоминал о какой-либо опасности. В случае, если в адрес кинематографиста действительно поступали угрозы, с этим нужно разбираться, добавил Брод, входящий в состав этой Комиссии.

Брод отметил, что по тексту становится очевидно, что режиссер сейчас "очень переживает". Вероятно, Сокуров считает, что его слова были неправильно истолкованы, судя по многочисленным негативным откликам в публичном пространстве и сети. По мнению Брода, Сокурову стоит прекратить "терзать себя", ведь он "имеет право на собственное мнение", с которым можно не соглашаться. Вместе с тем, "пора перестать травить мастера", не говоря уже о "доносах" в СКР и угрозах, заявил член СПЧ.

Сокуров свое письмо комментировать отказался, отмечает "Интерфакс".

Напомним, после заседания СПЧ, которое состоялось 9 декабря, режиссер допустил свой арест. Сокуров поделился таким прогнозом в комментарии для издания "Подъем".

Комментируя случившееся, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" о преследовании режиссера, поспорившего с главой РФ Владимиром Путиным. Объясняя реакцию главы РФ на реплики Сокурова, Песков пояснил, что кинематографист заговорил о важных и деликатных вопросах, не обладая соответствующими сведениями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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