Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева находится за пределами РФ

04:26

Фото: golos-kubani.ru



В отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой могут завести уголовные дела по статьям о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает ТАСС.



По данным ФСБ, она еще 8 декабря направилась в Ереван и до сих пор находится за пределами России.



На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ сообщили, что Елена Хахалева вылетела за пределы России и до сих пор еще не возвратилась в страну. По информации ФСБ, экс-судья Краснодарского краевого суда 8 декабря направилась в Ереван. Отмечалось, что Хахалевой пытались вручить документы для участия в заседании ВККС, однако по адресам проживания экс-судьи двери никто не открыл. В результате ВККС вынесла решение об удовлетворении представления СКР и согласилась на возбуждение уголовных дел.



Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество и служебный подлог). По версии следователей, Хахалева в период с 2016 по 2019 год не появлялась на своем рабочем месте в совокупности 127 дней. При этом ей удавалось вводить в заблуждение сотрудников, которые вели табель. Судья позднее сама ставила за них росписи, в результате чего было похищено около 1,2 млн рублей.



Хахалева была официально лишена статуса судьи в прошлом году, когда выявили ее многочисленные прогулы. До того большую известность получила свадьба ее дочери, состоявшаяся в резиденции "Галич-Холл" кубанской столицы. Российские СМИ предполагали, что бюджет этого торжества может составлять около 2 млн долларов - среди выступавших артистов там были Иосиф Кобзон, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а также Николай Басков. Проверка, проведенная впоследствии советом судей, показала, что общая стоимость мероприятия не превышала 4,5 млн руб.



Кроме того, в прессе ранее начали появляться сомнения в подлинности диплома Хахалевой. Краевой совет судей совместно с СКР по факту такого рода сообщений также провел соответствующие мероприятия, подтвердив, что документ получен на законных оснований. При этом каких-либо фактов, способных опорочить репутацию судьи, на тот момент выявлено не было.



Автор: Злата Богатова

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