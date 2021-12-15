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В Перу арестовали особняк бывшего президента


15.12.2021 06:25
Алехандро Толедо с супругой Элианой КарпФото: ojo.pe
Алехандро Толедо с супругой Элианой Карп

Особняк экс-президента Перу Алехандро Толедо арестован по решению прокуратуры страны в рамках продолжающегося расследования дела об отмывании денег, пишут латиноамериканские СМИ. Бывший глава государства сейчас скрывается на территории Соединенных Штатов.

Расположенный в элитном районе Лимы Камачо особняк в ведомстве оценили в 3 800 000 долларов, пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление перуанской прокуратуры. По версии следствия, дом был частично оплачен деньгами из 35 миллионов долларов, которые Алехандро Толедо, являвшийся в тот момент президентом, получил от бразильской компании Odebrecht. Глава государства в обмен должен был содействовать заключению контрактов на проведение дорожных работ.

Изъятие недвижимости производилось в рамках т.н. "дела Ecoteva" (по названию подставной компании, которая ранее была создана специально для легализации незаконно нажитых денег - они проводились в документах под видом инвестиционного капитала). Фигурантами этого дела, кроме Толедо, оказались его супруга Элиана Карп и целый ряд близких соратников экс-главы государства.

По данным перуанских властей Толедо с женой сейчас скрываются от правосудия в США, где суд уже вынес решение о их задержании с последующей экстрадицией в Лиму.

Автор: Злата Богатова

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