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В Сенегале истек срок годности у 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
14.12.2021 10:33
Фото: ruswi.com
Сенегальские власти сообщают об истекшем сроке годности у 200 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции.
Как стало известно, среди жителей страны в последние два месяца отмечается снижение темпов вакцинации.
По словам руководителя службы вакцинации Сенегала Усейна Бадиана, совсем скоро истечет срок хранения еще у 200 тыс. доз препаратов, предназначенных для прививок против COVID-19.
Как пояснил Бадиан, в последнее время все больше сенегальцев не желают участвовать в вакцинации, передает Reuters. На ситуацию, по данным медицинских служб страны, повлияло уменьшение количества инфицированных коронавирусом.
Ранее Rеuters сообщило о миллионе доз вакцины от COVID-19, которые уничтожат в Нигерии из-за истекшего срока годности.
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