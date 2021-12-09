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В Казахстане вынесли еще один приговор пророссийскому блогеру Тайчибекову
9.12.2021 06:35
Фото: кадр видео с youtube.com
Ермек Тайчибеков
В общей сложности десять лет предстоит провести в тюрьме Ермеку Тайчибекову, передают казахстанские СМИ.
Накануне, 8 декабря, был вынесен приговор по еще одному делу, возбужденному в отношении пророссийского блогера и публициста.
Как стало известно, Ермек Тайчибеков признан виновным в распространении заведомо ложных сведений и осужден еще на четыре года лишения свободы. Решение по этому делу вынес вчера принял Ауэзовский суд города Алма-Аты.
Ранее Тайчибекова уже осудили по делу о разжигании розни по межнациональному признаку. С учетом вынесенного ему наказания публицист выйдет на свободу лишь через десять лет.
43-летний правозащитник и гражданский активист Тайчибеков в прошлом получил известность как убежденный сторонник объединения Казахстана с РФ и пытался получить российский паспорт. Однако ему отказали по причине уже имевшейся судимости, которую публицист получил из-за своей пророссийской деятельности.
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