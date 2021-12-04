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СМИ: ЦБ предлагает ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от мошенников
08:12
Фото: permdaily.ru
Центробанк РФ может ввести обязательную сумму возврата денег людям, которые стали жертвами злоумышленников.
Регулятор также выступил с предложением предоставить банкам право списывать средства лишь через один-два рабочих дня, если есть подозрения на операции, связанные с мошенническими действиями, даже несмотря на согласие клиента, передает РБК.
Банк России предлагает поправку, согласно которой будет установлена обязательная сумма возврата денежных средств для тех, кто пострадал от мошенников. Упрощенный порядок такой процедуры будет действовать в случаях, если клиент уведомит банковское учреждение о факте мошенничества. Пострадавший должен проинформировать организацию не позже следующего дня после того, как получил уведомление об осуществленной операции.
Банк России намерен установить сумму, которую финансовые организации должны будут вернуть своим клиентам, в целях улучшения механизма возврата похищенных у физических лиц средств. Об этом сообщается со ссылкой на материалы регулятора, которые были разосланы от имени руководителя департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.
Ранее 42-летня жительница столицы Башкирии отдала мошенникам 6,5 млн рублей, продав квартиру и взяв кредиты. Как рассказали в правоохранительных органах Уфы, мошенники действовали по уже известной схеме, сообщив о том, что кто-то якобы пытается похитить сбережения женщины. Злоумышленники во время разговора выдавали себя за сотрудников банковского учреждения и представителей силовых структур. Уфимка успела несколько раз ответить на телефонные звонки, поступавшие с неизвестных номеров. Несмотря на многократные предупреждения властей, женщина поверила злоумышленникам и начала выполнять их рекомендации.
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