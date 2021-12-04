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Экипаж S7 на время расследования инцидента с обледенением отстранили от полетов
03:14
Фото: vk.com
Руководство авиакомпании S7 на время отстранило от работы экипаж Airbus, летевшего из Магадана в Новосибирск, передает РИА Новости.
Воздушное судно вынужденно приземлилось в Иркутске по причине обледенения.
Представители авиакомпании пояснили, что речь идет о стандартной процедуре, когда до окончания расследования пилотов отстраняют от работы. До завершения разбирательства в S7 Airlines намерены ужесточить контроль за осуществлением наземного обслуживания самолетов в аэропорту Магадана, указали в S7.
Ранее стало известно о ЧП, случившемся с самолетом Airbus A320neo. Во время полета лайнер, на борту которого находилось более двухсот человек, обледенел и в результате "провалился" на 2,5 километра.
Члены экипажа смогли удержать воздушное судно на высоте, а потом успешно совершили экстренную посадку в Иркутске. Предположительно, в аэропорту вылета вместо пропиленгликоля могли использовать обычный спирт, когда проводили предварительную обработку самолета.
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