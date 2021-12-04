|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Продажа коттеджей в Санкт-Петербурге
4.12.2021 17:45
Фото: архив пресс-службы
Последнее время особую популярность приобрела тема повышения качества жизни и важность создания гармоничного равновесия между работой и отдыхом. Важный фактор для этого – возможность наслаждения преимуществами городского комфорта даже в пригороде. Учитывая требования потребителей, девелоперы в Петербурге делают ещё больший акцент на рекреационной составляющей. Продажа коттеджа означает не только домовладение. Она предоставляет будущим владельцам недвижимости доступ к природной среде, где можно организовать полноценное и насыщенное времяпрепровождение.
Сегодня коттеджи Санкт-Петербурга имеют велосипедные дорожки, прогулочную зону, бассейны, специально отведённые места под рыбную ловлю, футбольные поля, фитнес-центры и прочее. Всем тем, кто мечтает счастливо жить в окружении природы, при этом не отказываясь от благ цивилизации, могут быть интересны предложения покупки коттеджа в Петербурге. Много интересных предложений по данному вопросу можно найти здесь https://spb.etagi.com/realty_out/cottage/ и выбрать для себя коттедж, в котором будет вдохновение реализовывать свои последующие мечты.
Комфортная жизнь в частном доме
Если вы являетесь состоятельным человеком, для которого важны покой и уединение, тогда подумайте о покупке коттеджа в Санкт-Петербурге. Или, возможно, вы – отец семейства, где есть маленькие дети, и вы желаете организовать им комфортную жизнь вдали от города с его шумом и смогом. И в этом случае взвесьте возможность приобретения загородного дома.
Опытные сотрудники риелторского агентства «Этажи» не сомневаются, что шикарный коттедж в одном из живописных уголков Петербурга является наиболее благоприятным местом проживания.
Выбираясь за пределы города, вы избавляетесь от суеты мегаполиса и получаете море удовольствия от нахождения на природе, а также ощущаете душевное умиротворение. Но не думайте, что в загородном доме нельзя будет организовывать весёлые вечера с друзьями в душевной обстановке.
Зачем выбирать другие риелторские фирмы, когда есть «Этажи»?
Работники этой компании помогут осуществить вашу многолетнюю мечту.
Риелторское агентство «Этажи» уже помогло с исполнением желаний многих своих клиентов, теперь дело за вами!
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|