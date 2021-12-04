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Жительницу Челябинской области осудили за убийство дочери


4.12.2021 05:00
Жительницу Челябинской области осудили за убийство дочериФото: vk.com

Четырнадцать лет колонии получила 23-летняя жительница Южного Урала, признанная виновной в убийстве собственной семимесячной дочери, передают российские СМИ.

Челябинский областной суд вынес приговор по этому делу накануне, 3 декабря.

ЧП случилось год назад, когда Диана Хуснитдинова, в прошлом уже имевшая судимость, гостила у сестры в Магнитогорске вместе с маленькой дочерью. 4 декабря 2020 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, выяснили следователи. Разозлившись на плачущего младенца, мать с силой швырнула девочку в дверной проем. В результате ребенок получил удар головы - стукнувшись о косяк, он упал на пол. Спустя несколько дней дочь осужденной скончалась в больнице. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе слушаний женщина отказывалась признавать вину и настаивала, что в момент происшествия находилась в сонном и заторможенном состоянии, потому что принимала лекарственные препараты. По ее словам, она случайно стукнула ребенка о дверной косяк, а потом выронила из рук.

При вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства учитывалось наличие у женщины двухлетнего ребенка, сообщила пресс-служба облсуда.

Ранее в СИЗО № 1 Челябинска был найден мертвым мужчина, осужденный за убийство семимесячного ребенка. По данным уголовного дела, в октябре 2020 года злоумышленник вместе с супругой утопил останки забитого до смерти младенца в реке. 25 ноября Калининский районный суд вынес приговор по этому делу: мать погибшего мальчика получила 9 лет общего режима, а ее гражданский супруг — 9 лет 11 месяцев строгого режима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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