|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительницу Челябинской области осудили за убийство дочери
4.12.2021 05:00
Фото: vk.com
Четырнадцать лет колонии получила 23-летняя жительница Южного Урала, признанная виновной в убийстве собственной семимесячной дочери, передают российские СМИ.
Челябинский областной суд вынес приговор по этому делу накануне, 3 декабря.
ЧП случилось год назад, когда Диана Хуснитдинова, в прошлом уже имевшая судимость, гостила у сестры в Магнитогорске вместе с маленькой дочерью. 4 декабря 2020 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, выяснили следователи. Разозлившись на плачущего младенца, мать с силой швырнула девочку в дверной проем. В результате ребенок получил удар головы - стукнувшись о косяк, он упал на пол. Спустя несколько дней дочь осужденной скончалась в больнице. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
В ходе слушаний женщина отказывалась признавать вину и настаивала, что в момент происшествия находилась в сонном и заторможенном состоянии, потому что принимала лекарственные препараты. По ее словам, она случайно стукнула ребенка о дверной косяк, а потом выронила из рук.
При вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства учитывалось наличие у женщины двухлетнего ребенка, сообщила пресс-служба облсуда.
Ранее в СИЗО № 1 Челябинска был найден мертвым мужчина, осужденный за убийство семимесячного ребенка. По данным уголовного дела, в октябре 2020 года злоумышленник вместе с супругой утопил останки забитого до смерти младенца в реке. 25 ноября Калининский районный суд вынес приговор по этому делу: мать погибшего мальчика получила 9 лет общего режима, а ее гражданский супруг — 9 лет 11 месяцев строгого режима.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|