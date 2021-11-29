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Глава Сахалина Лимаренко сообщил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах
04:06
Фото: livejournal.com
Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners выразила намерение арендовать остров Шумшу, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. В интервью РБК он отметил, что зарубежные инвесторы могут вложить в организованное там производство водорода до $2,5 млрд.
По словам Валерия Лимаренко, компания Copenhagen Infrastructure Partners хотела бы взять в аренду Шумшу, входящий в Северные Курильские острова, чтобы производить там водород с использованием энергии ветра. Иностранная организация специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии, пояснил глава российского региона.
Датскими инвесторами к настоящему времени уже подготовлен проект, в который они готовы вкладывать от $2 млрд до $2,5 млрд, заявил Лимаренко. На Шумшу наилучший ветер, оптимально подходящий для строительства генерации, и потенциальные арендаторы полагают, что смогут производить там 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода.
Полученный на Шумшу водород зарубежные инвесторы хотели бы направлять для продажи в Японию, где уже выражали большую заинтересованность в таком топливе, уточнил Лимаренко. По его словам, речь идет о территориях, "которые не считаются спорными", поэтому не имеется преград для формирования долгосрочных торговых связей в этой отрасли.
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