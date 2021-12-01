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Болдуин выразил готовность открыто поговорить о трагедии на съемках «Ржавчины»
1.12.2021 19:07
Фото: news2.ru
Известный американский киноартист Алек Болдуин дал первое интервью, связанное с трагическими событиями, которые произошли во время съемок его нового фильма "Ржавчина".
63-летний актер рассказал о случившемся телеведущему Джорджу Стефанопулосу.
Алек Болдуин дал интервью для вещателя ABC, передает портал Deadline, не уточняя, когда запись выйдет в телеэфир или будет выложена в Сеть.
ЧП случилось 22 октября, когда артист выстрелил из револьвера 45-го калибра в помощницу режиссера Галину Хатчинс. По словам Болдуина, он не знал, что оружие в тот момент было заряжено боевыми патронами, а не холостыми. От полученного ранения женщина погибла. Примерно через неделю после происшествия актер вместе с женой Хиларией дал комментарии журналистам, чтобы их семью перестали преследовать. Болдуин, в частности, подтвердил, что готов оказать мужу покойной и его семье поддержку. Голливудский актер при этом назвал инцидент "событием один на триллион".
Ранее семья мальчика, погибшего на концерте Трэвиса Скотта, отказалась от предложенных рэпером денег. О решении близких девятилетнего Эзры Блаунта рассказал их адвокат Боб Хиллард. Он выразил уверенность, "что мистер Скотт испытывает угрызения совести", и предположил, что предстоящее путешествие музыканта может оказаться "болезненным", потому что именно он несет ответственность за трагическое происшествие во время концерта Astroworld.
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