Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тюмени проверят сведения о продаже банком ипотечной квартиры, где живет многодетная мать

1.12.2021 18:09

Фото: sledcom.ru



Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отдал поручение о начале проверки по факту возможного нарушения прав многодетной жительницы Тюмени. Сюжет о женщине, которая лишилась жилья, показали в эфире одного из федеральных телеканалов.



В сюжете рассказывалось о матери четверых детей, которая в прошлом старалась исправно выплачивать банку ипотеку. Однако в прошлом году у женщины возникли финансовые трудности, поэтому она обратилась в финансовое учреждение и попросила об отсрочке или реструктуризации долга.



Однако в банке отказались пойти на какие-либо уступки, сообщает пресс-служба СКР. Поэтому квартиру, где в тот момент проживали мать и четверо детей, выставили на торги. Позже в рамках закрытого аукциона недвижимость реализовали по стоимости, которая оказалась вдвое меньше рыночного уровня.



Глава СКР Бастрыкин также поручил принять меры по восстановлению прав многодетной жительницы Тюмени, указано в сообщении ведомства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 294

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.12.2021 10:32 ФСБ задержала готовившего в России теракт агента военной разведки Украины

ФСБ задержала готовившего в России теракт агента военной разведки Украины 2.12.2021 09:11 В Ростовской области ДТП унесло жизни трех человек

В Ростовской области ДТП унесло жизни трех человек 1.12.2021 11:14 Сотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации

Сотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации 30.11.2021 23:09 В Екатеринбурге ограбили филиал банка

В Екатеринбурге ограбили филиал банка 30.11.2021 23:09 В Твери расследуют похищение предполагаемого поджигателя автомобилей