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В Тюмени проверят сведения о продаже банком ипотечной квартиры, где живет многодетная мать
1.12.2021 18:09
Фото: sledcom.ru
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отдал поручение о начале проверки по факту возможного нарушения прав многодетной жительницы Тюмени. Сюжет о женщине, которая лишилась жилья, показали в эфире одного из федеральных телеканалов.
В сюжете рассказывалось о матери четверых детей, которая в прошлом старалась исправно выплачивать банку ипотеку. Однако в прошлом году у женщины возникли финансовые трудности, поэтому она обратилась в финансовое учреждение и попросила об отсрочке или реструктуризации долга.
Однако в банке отказались пойти на какие-либо уступки, сообщает пресс-служба СКР. Поэтому квартиру, где в тот момент проживали мать и четверо детей, выставили на торги. Позже в рамках закрытого аукциона недвижимость реализовали по стоимости, которая оказалась вдвое меньше рыночного уровня.
Глава СКР Бастрыкин также поручил принять меры по восстановлению прав многодетной жительницы Тюмени, указано в сообщении ведомства.
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