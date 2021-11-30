Новости шоу-бизнеса

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Пропавшая на Урале экс-главред портала E1.ru найдена умершей
30.11.2021 21:22
Фото: tochkanews.ru
В возрасте сорока двух лет умерла Наталия Попова, в прошлом являвшаяся главным редактором городского портала Екатеринбурга E1.ru.
Как передают российские СМИ, журналистка внезапно перестала выходить на связь, после чего ее близкие были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.
Редакция E1.RU подтвердила сведения о кончине бывшего главного редактора портала и выразила искренние соболезнования родственникам и близким Наталии Поповой. Как указано в сообщении на сайте, в последнее время Попова являлась директором по развитию в Сети городских порталов.
По данным открытых источников, связь с журналисткой оборвалась 16 ноября. Через две недели обеспокоенные близкие обратились в полицию. В результате Попова была найдена умершей. Причины смерти известной уральской журналистки не разглашаются. Известно лишь, что полицейские не усмотрели в случившемся признаков преступления, поэтому нет оснований для возбуждения уголовного дела.
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