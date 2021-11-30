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В Дагестане два человека погибли при взрыве газа в частном доме
30.11.2021 11:35
Фото: vk.com
До двух человек возросло количество погибших при взрыве в частном доме в Махачкале, передает "Интерфакс".
Как рассказали в Республиканской клинической больнице, их специалистам не удалось спасти женщину, которая была доставлена к ним с ожогами 90% поверхности тела.
Медики сделали все возможное для оказания помощи пострадавшей, однако повреждения оказались смертельными, отметили в больнице. Сейчас в реанимации продолжается борьба за жизнь сына погибшей пациентки. Восьмилетний мальчик в результате ЧП получил ожоги 70% тела.
Взрыв бытового газа в двухэтажном частном доме прогремел 22 ноября. От полученных ранений на месте погиб мужчина, четырех пострадавших - мужчину, женщину и двоих детей - экстренно доставили в медицинское учреждение. Состояние матери и сына в момент поступления оценивалось врачами как тяжелое.
Обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного дела, которое завели по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как пояснили в ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", причиной взрыва, по предварительной информации, стала утечка в подземном водопроводе высокого давления. Оборудование в этом доме устанавливали самовольно, на балансе газовой компании оно не состояло, подчеркнули представители организации.
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