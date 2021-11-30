Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дагестане два человека погибли при взрыве газа в частном доме

30.11.2021 11:35

Фото: vk.com



До двух человек возросло количество погибших при взрыве в частном доме в Махачкале, передает "Интерфакс".



Как рассказали в Республиканской клинической больнице, их специалистам не удалось спасти женщину, которая была доставлена к ним с ожогами 90% поверхности тела.



Медики сделали все возможное для оказания помощи пострадавшей, однако повреждения оказались смертельными, отметили в больнице. Сейчас в реанимации продолжается борьба за жизнь сына погибшей пациентки. Восьмилетний мальчик в результате ЧП получил ожоги 70% тела.



Взрыв бытового газа в двухэтажном частном доме прогремел 22 ноября. От полученных ранений на месте погиб мужчина, четырех пострадавших - мужчину, женщину и двоих детей - экстренно доставили в медицинское учреждение. Состояние матери и сына в момент поступления оценивалось врачами как тяжелое.



Обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного дела, которое завели по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как пояснили в ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", причиной взрыва, по предварительной информации, стала утечка в подземном водопроводе высокого давления. Оборудование в этом доме устанавливали самовольно, на балансе газовой компании оно не состояло, подчеркнули представители организации.



Автор: Злата Богатова

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