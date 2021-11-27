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В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
04:17
Фото: livesport.ru
Полиция Москвы накануне вечером задержала несколько десятков футбольных фанатов, передает ТАСС.
Болельщиков начали доставлять в территориальные отделения вскоре после завершения встречи ЦСКА и "Зенит".
Матч, проходивший на стадионе "ВЭБ-Арена", окончился со счетом 0:2 в пользу гостей из Петербурга.
Фанаты проигравших на собственном поле армейцев зажигали многочисленные файеры, передают российские СМИ. В результате полицейскими за различные правонарушения были задержаны порядка тридцати человек, отмечается со ссылкой на источники в силовых структурах Москвы.
Сведений о пострадавших не поступало.
По данным ТАСС, задержанных болельщиков доставляли в ОМВД по Головинскому району и ОМВД Войковский в целях разбирательства и решения вопроса о привлечении к ответственности.
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