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Названа группа риска для штамма коронавируса «Омикрон»


28.11.2021 22:03
Названа группа риска для штамма коронавируса «Омикрон»Фото: abc.net.au

Новая разновидность коронавируса "Омикрон" способна быстро распространяться среди молодых людей возраста 20-30 лет, рассказала медик из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Рудо Матива.

Интервью со специалистом опубликовала газета Times of Israel.

По словам врача, в ее больницу сейчас поступают зараженные новым штаммом коронавируса молодые люди. Возраст этих пациентов составляет от 20 до чуть более 30 лет, заболевание протекает у них в средней и тяжелой степени. Некоторым требуется интенсивная терапия

Врач Рудо Матива отметила, что около 65% заразившихся "Омикроном" пациентов не были вакцинированы. Многие получили первую дозу препарата, пояснила она. Сколько всего инфицированных сейчас находится в ее больнице, врач уточнять не стала.

Напомним, ранее пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, отказались выпускать из аэропорта до того, как будут готовы результаты тестирования на COVID-19. Процедура тестирования на вероятное заражение коронавирусом проводилась прямо в Схипхоле.

По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM), 26 ноября в страну из ЮАР прибыли 624 пассажира, боле шестидесяти из которых оказались зараженными коронавирусом. Новый штамм "омикрон" специалисты зафиксировали у тринадцати человек. На момент заявления обработка данных продолжалась, поэтому в институте предположили, что число зараженных мутировавшим возбудителем в действительности может быть больше.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 201

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