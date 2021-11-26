Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин, Алиев и Пашинян по итогам встречи приняли трехстороннее заявление

26.11.2021 21:13

Фото: zatulin.ru



Глава российского государства Владимир Путин сообщил о совместном заявлении, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи с участием лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Президент РФ назвал состоявшиеся переговоры своевременными и в высшей степени полезными, передает агентство "Интерфакс".



Российский президент сделал заявление для прессы после окончания трехсторонней встречи с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как подчеркнул Владимир Путин, стороны подписали совместное заявление.



Назвав встречу на высшем уровне "в высшей степени полезной и своевременной", Путин преподнес иностранным политикам оливковые ветви, выполненные на заказ из золота в двух экземплярах. По словам российского лидера, этот подарок "символизирует мир и благополучие". Глава РФ выразил надежду на то, что достигнутые сегодня договоренности будут исполняться, сформировав условия для последующей нормализации обстановки на Южном Кавказе.



Как отметили в протоколе российского лидера, ветвь оливы закреплена на массивной основе из дерева, которая украшена надписью "Сочи 26 ноября 2021 года". Подарок главы РФ призван стать символом мира, победы, изобилия, бессмертия, целомудрия, радости и чистоты.



Президент Азербайджана в ходе встречи дал высокую оценку поддержку России в делимитации границы, передает ТАСС. Ильхам Алиев также выразил благодарность российскому миротворческому контингенту за хорошую службу в Карабахе. По словам представителя официального Баку, обстановка в зоне их ответственности сейчас остается стабильной.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 266

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.11.2021 01:31 Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте

Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте 26.11.2021 14:06 Германия приостановила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Германия приостановила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса 26.11.2021 08:22 Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом

Украина требует отозвать выпущенные в Испании учебники с российским Крымом 25.11.2021 19:15 Депутата КПРФ Рашкина лишили неприкосновенности

Депутата КПРФ Рашкина лишили неприкосновенности 25.11.2021 16:06 Глава ФСИН отправлен в отставку из-за инцидентов с насилием в колониях и СИЗО