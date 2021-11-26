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В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом
В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом
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В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газом


26.11.2021 06:26
В Стамбуле женскую акцию протеста разогнали слезоточивым газомФото: bykvu.com

В турецком Стамбуле силовики использовали спецсредства при разгоне женского протестного марша, передают местные СМИ. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, проводилась накануне, 25 ноября, в центральной части города. Манифестантки, количество которых не уточняется, выступили с требованием отставки правительства.

Участницы протестного шествия, собравшись в самом центре Стамбула, выкрикивали призывы к отставке правительства Турции из-за резкого падения курса лиры и стремительного роста цен. Организаторы акции приурочили ее ко Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Акция также была направлена против выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Количество участников не уточняется. Известно лишь, что для разгона манифестанток правоохранители использовали слезоточивый газ, передает Evrensel.

В минувшем марте власти Турции выразили намерение выйти из Стамбульской конвенции. Представители Анкары объяснили свое решение тем, что в последнее время этот международный договор все чаще используется в целях пропаганды гомосексуализма.

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы против насилия в семье, в том числе, в отношении женщин. Документ открыт для подписания с 11 мая 2011 года. Участниками конвенции стали Европейский союз и сорок шесть государств.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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