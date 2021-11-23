Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине разрешили выдачу США российского диджея Казначеева

23.11.2021 06:09

Фото: rbk.ru



Апелляционный суд Берлина разрешил экстрадицию гражданина РФ Дениса Казначеева в Соединенные Штаты.



Россиянина передадут американским властям лишь при условии, что в отношении задержанного без согласия ФРГ не будут выдвигаться иные обвинения, передает ТАСС.



Апелляционный суд в Германии принял решение выдать властям Соединенных Штатов россиянина Дениса Казначеева. Музыканта и диджея обвиняют в отмывании огромных денежных сумм, пояснил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.



Как указано в судебном решении, экстрадиция разрешается на определенных условиях. Американские власти не должны без согласования с Берлином выдвигать против гражданина РФ иные обвинения в действиях, не составляющих предмет ранее поданного запроса об экстрадиции и этого обвинительного заключения.



Кроме того, не должны ухудшиться условия содержания Дениса Казначеева под стражей.



Отмечается, что в Берлине решение принималось заочно - россиянина не уведомили заранее о дате и месте этого заседания. Мельников пояснил, что пока не уточняется, какие гарантии были предоставлены представителями американских властей.



Близкие музыканта сейчас пытаются собрать деньги на адвоката. В последнее время Казначеев проживал в съемной маленькой квартире на окраине Берлина. Он нередко занимал деньги у знакомых, чтобы оплатить аренду, что указывает на "абсурдность обвинений в многомиллионных махинациях", - подчеркнул правозащитник.



Автор: Злата Богатова

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