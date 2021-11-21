ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»
Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»
Кардашьян и Уэст помогли афганским футболисткам добраться до Великобритании
Кардашьян и Уэст помогли афганским футболисткам добраться до Великобритании
В Хорватии задержана медсестра, выдававшая фальшивые справки о прививках
В Хорватии задержана медсестра, выдававшая фальшивые справки о прививках
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
АПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал ПоповАПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал Попов
Умерла актриса Нина РуслановаУмерла актриса Нина Русланова
Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»Песков допустил провокации для оправдания заявлений Запада о «российском вторжении»
В Белоруссии госпитализированы около 100 мигрантов, доставленных с границыВ Белоруссии госпитализированы около 100 мигрантов, доставленных с границы
В Роттердаме во время беспорядков три человека получили огнестрельные раненияВ Роттердаме во время беспорядков три человека получили огнестрельные ранения

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

АПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал Попов


06:47
АПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал ПоповФото: stihi.ru

Причиной гибели атомной подлодки "Курск", затонувшей 12 августа 2000 года, следует считать столкновение с субмариной НАТО, убежден экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. По его словам, иностранное судно осуществляло слежку за российской подводной лодкой, сообщает РИА Новости.

Как пояснил адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости, столкнувшаяся с "Курском" субмарина НАТО следила за российской подлодкой. Экипаж этого судна, вероятно, не сумел должным образом обеспечить безопасность с учетом всех факторов.

Субмарина Североатлантического альянса подошла к "Курску" на слишком близкое расстояние, предположил адмирал, или контакт был потерян вследствие маневра, который выполнял российский экипаж. Попов также сообщил, что на 90% уверен в названии иностранного судна, но не может озвучить эти сведения из-за отсутствия достаточного объема доказательств.

Ранее Попов, комментарии которого вошли в документальную ленту "Курск". Десять дней, которые потрясли мир", уже сообщал о трех подводных лодках блока, находившихся в акватории Баренцевого моря в момент ЧП с российским судном.

Согласно официально принятой версии трагедия случилась из-за торпеды, взорвавшейся на борту подлодки по причине утечки компонентов топлива. Жертвами катастрофы стали тогда все 118 членов экипажа, которые находились в "Курске".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Киев призвал Берлин и Париж готовиться к военному конфликту на УкраинеКиев призвал Берлин и Париж готовиться к военному конфликту на Украине
Саакашвили доставлен в военный госпиталь в ГориСаакашвили доставлен в военный госпиталь в Гори
Прокуратура проверяет сведения об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в НовосибирскеПрокуратура проверяет сведения об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в Новосибирске
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в КазаниУмерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
В Лондоне при странных обстоятельствах умерла супруга экс-сенатора ИзместьеваВ Лондоне при странных обстоятельствах умерла супруга экс-сенатора Изместьева

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru