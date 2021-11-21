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АПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал Попов
06:47
Фото: stihi.ru
Причиной гибели атомной подлодки "Курск", затонувшей 12 августа 2000 года, следует считать столкновение с субмариной НАТО, убежден экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. По его словам, иностранное судно осуществляло слежку за российской подводной лодкой, сообщает РИА Новости.
Как пояснил адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости, столкнувшаяся с "Курском" субмарина НАТО следила за российской подлодкой. Экипаж этого судна, вероятно, не сумел должным образом обеспечить безопасность с учетом всех факторов.
Субмарина Североатлантического альянса подошла к "Курску" на слишком близкое расстояние, предположил адмирал, или контакт был потерян вследствие маневра, который выполнял российский экипаж. Попов также сообщил, что на 90% уверен в названии иностранного судна, но не может озвучить эти сведения из-за отсутствия достаточного объема доказательств.
Ранее Попов, комментарии которого вошли в документальную ленту "Курск". Десять дней, которые потрясли мир", уже сообщал о трех подводных лодках блока, находившихся в акватории Баренцевого моря в момент ЧП с российским судном.
Согласно официально принятой версии трагедия случилась из-за торпеды, взорвавшейся на борту подлодки по причине утечки компонентов топлива. Жертвами катастрофы стали тогда все 118 членов экипажа, которые находились в "Курске".
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