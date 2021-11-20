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СМИ сообщают о тайном строительстве китайского военного объекта в ОАЭ
20.11.2021 16:17
Фото: zp.ua
В порту Халифа, который находится неподалеку от столицы Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби, строился некий китайский военный объект.
Об этом рассказывает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные осведомленные источники в американских разведывательных структурах.
По данным газеты, первые сведения об активных действиях Китая в порту Халифа появились примерно год назад. Спецслужбы США изучили сделанные со спутника фото района, где в прошлом появился контейнерный терминал, построенный китайской логистической компанией COSCO Shipping. Американцы сделали вывод о том, что там может создаваться некий военный объект.
При этом власти ОАЭ не располагали никакой информацией о назначении объекта, строящегося в главном порту страны. Как пояснил представитель дипмиссии Эмиратов в Вашингтоне, правительство не заключало подобных соглашений, не занималось такими переговоров и даже не планировало в перспективе размещать в этом регионе китайскую военную базу или аванпост.
Не так давно американские спецслужбы проанализировали новые спутниковые данные и выяснили, что все работы в указанном месте больше не ведутся.
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