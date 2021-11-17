Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне при странных обстоятельствах умерла супруга экс-сенатора Изместьева

06:02

Фото: rtvi.com



В столице Великобритании при загадочных обстоятельствах скончалась супруга отбывающего сейчас пожизненный срок бывшего сенатора Игоря Изместьева, передает StarHit.



О случившемся рассказала подруга покойной Миранда Мирианашвили.



Как сообщила приятельница Ирины Изместьевой, за несколько дней до смерти супруга экс-сенатора начала жаловаться на резкое ухудшение самочувствия. Она кашляла, поэтому был сделан тест на коронавирус. Судя по его результатам, женщина не была заражена COVID-19, но состояние стремительно ухудшалось. Подруга 52-летней Изместьевой пояснила, что пока можно лишь догадываться о том, что стало причиной смерти.



Печальное известие также прокомментировал бизнесмен Евгений Чичваркин, в прошлом бывший соседом Изместьевых. В своем Instagram он назвал Ирину радостной и позитивной, хотя и уставшей из-за продолжительного имущественного спора. При этом сдаваться она не собиралась, отметил предприниматель и выразил надежду, что британская полиция сможет выяснить обстоятельства смерти женщины.



Игоря Изместьева в 2001 году избрали в Совет Федерации в качестве представителя от Башкирии. Спустя пять лет сенатора лишили парламентских полномочий из-за того, что политическую деятельность он совмещал с коммерческими делами. Вскоре после этого Изместьева, находившегося в Киргизии, задержали сотрудники ФСБ.



Экс-сенатор был доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации преступлений, которые были совершены на территории Башкирии в 1990-х годах. Пожизненный приговор по его делу вынесли в 2010 году, признав виновным в создании и руководстве преступным сообществом, организацию убийств двух и более человек, а также террористическом акте.



В настоящее время Изместьев отбывает наказание в колонии особо строгого режима для пожизненно осужденных "Белый лебедь" в Соликамске (Пермский край). Изместьев пытался добиться смягчения приговора, но в прошлом году Верховный суд РФ ему в этом отказал.



Автор: Злата Богатова

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