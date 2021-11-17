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Британская усадьба Ходорковского отдана в залог швейцарскому банку за £6 млн
17.11.2021 17:08
Фото: pravdoryb.info
Загородный особняк в предместье Лондона стоимостью £6 млн, где в последнее время проживает основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, отдан в залог швейцарскому банку.
По данным RT, речь может идти об уловке, чтобы защитить имущество от кредиторов.
Случившееся вовсе не означает, что у бизнесмена заканчиваются средства, отмечается со ссылкой на мнение экспертов. Возможно, в действительности залог является уловкой, позволяющей гарантированно защититься от кредиторов, главным из которых выступает Россия.
Ранее Михаил Ходорковский рассказывал, что его супруга не хотела жить в арендованном доме. В результате было принято решение о приобретении особняка, хотя его цена в тот момент была выше рыночной примерно на треть. Бизнесмен сообщил об этом в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.
После освобождения из российской тюрьмы в конце 2013 года Ходорковский уехал в Германию, где в тот момент лечилась его мать. Спустя два года появились сведения о том, что бизнесмен перебрался в Лондон, где попросил убежища. В России в тот период в отношении Ходорковского вновь завели уголовное дело — его обвинили в организации убийств.
Пресса впервые написала о загородном особняке экс-главы "ЮКОСа" в Великобритании в 2019 году. Отмечалось, что усадьба расположена неподалеку от Уодхерста в Восточном Суссексе на юго-востоке Англии.
Как сообщает RT, дом был куплен весной 2015 года, сумма сделки составила £4,67 млн.
Площадь жилых помещений в совокупности превышает 971 кв. м, особняк располагается на участке земли примерно в 6,6 га. В особняке семь спален и шесть гостиных, а также пять ванных комнат и два бассейна.
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