|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Die Welt объяснила поражение нацистов под Москвой погодой
12:48
Фото: fishki.net
Причиной провала операции немецко-фашистских захватчиков "Тайфун" стали дожди, считает журналист Die Welt Флориан Штарк.
В своей статье он перечислил факторы, из-за которых нацисты не смогли дойти до Москвы.
По мнению автора, сыграли роль и проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением. В своем материале Флориан Штарк пояснил, что немецко-фашистские войска в тот момент испытывали дефицит горючего и боеприпасов.
Наиболее важным фактором поражения в этой статье названы сильные дожди, из-за которых на пути немцев появились "грязевые реки глубиной в метр". В итоге именно погодный фактор и его последствия задержали немцев, им не удалось войти "в охваченную хаосом Москву".
Нацисты еще на этапе планирования нападения на СССР указывали захват Москвы в числе главных задач. Гитлеровское командование полагало, что взятие главного города Советского Союза будет свидетельствовать о политическом успехе Берлина, а также позволит блокировать важнейший транспортный узел страны.
Германские войска развернули масштабное наступление на советскую столицу 30 сентября 1941 года. С этой даты ведется отсчет начала Московской оборонительной операции, которая окончилась масштабной победой красноармейцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|