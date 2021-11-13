Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Die Welt объяснила поражение нацистов под Москвой погодой

12:48

Фото: fishki.net



Причиной провала операции немецко-фашистских захватчиков "Тайфун" стали дожди, считает журналист Die Welt Флориан Штарк.



В своей статье он перечислил факторы, из-за которых нацисты не смогли дойти до Москвы.



По мнению автора, сыграли роль и проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением. В своем материале Флориан Штарк пояснил, что немецко-фашистские войска в тот момент испытывали дефицит горючего и боеприпасов.



Наиболее важным фактором поражения в этой статье названы сильные дожди, из-за которых на пути немцев появились "грязевые реки глубиной в метр". В итоге именно погодный фактор и его последствия задержали немцев, им не удалось войти "в охваченную хаосом Москву".



Нацисты еще на этапе планирования нападения на СССР указывали захват Москвы в числе главных задач. Гитлеровское командование полагало, что взятие главного города Советского Союза будет свидетельствовать о политическом успехе Берлина, а также позволит блокировать важнейший транспортный узел страны.



Германские войска развернули масштабное наступление на советскую столицу 30 сентября 1941 года. С этой даты ведется отсчет начала Московской оборонительной операции, которая окончилась масштабной победой красноармейцев.



Автор: Злата Богатова

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