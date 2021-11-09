Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киркорова с детьми не выпустили из Дубая

06:39

Фото: music-facts.ru



Российский певец Филипп Киркоров столкнулся со сложностями, когда вместе с семьей пытался вылететь в Россию из ОАЭ.



Как рассказал артист в своем Instagram, ему и детям не позволили сесть на самолет по причине отсутствия результатов ПЦР-тестов на коронавирус.



По словам известного российского артиста, он отправился в Дубай для участия в фестивале и намеревался возвратиться в Россию в воскресенье, 7 ноября. Однако когда Филипп Киркоров вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией появились в аэропорту, им отказали в возможности сесть на самолет.



Как выяснилось в воздушной гавани, авиакомпания, самолетом которой Киркоров и дети собирались отправиться домой, требовала результаты ПЦР-тестов. Ни у артиста, ни у сопровождавших лиц таких подтверждений при себе в тот момент не оказалось. Сообщая о случившемся, Киркоров высказал обвинения в адрес туроператора, который ввел его и всех остальных в заблуждение. Оказалось, что при планировании вылета артиста уверяли в отсутствии необходимости предъявлять результаты ПЦР-тестирования. В качестве извинений певцу и его близким на сутки предоставили виллу.



Спустя день, судя по видеролику в сторис Instagram Киркорова, артисту и сопровождающим его лицам удалось покинуть Эмираты через Абу-Даби, где сейчас действуют иные условия и правила.



Автор: Злата Богатова

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