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Осужденный на 9 лет американец Рид объявил голодовку в колонииОсужденный на 9 лет американец Рид объявил голодовку в колонии

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Осужденный на 9 лет американец Рид объявил голодовку в колонии


9.11.2021 18:08
Осужденный на 9 лет американец Рид объявил голодовку в колонииФото: nypost.com

Гражданин Соединенных Штатов Тревор Рид, получивший в России девять лет колонии, объявил голодовку, передает "Интерфакс".

Суд ранее признал студента из Техаса виновным в нападении на сотрудников полиции в Москве.

Как сообщили журналистам адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова, по мнению Тревора Рида в колонии нарушаются его права. Из-за незаконного, по его словам, водворения в ШИЗО и других обстоятельств американский гражданин объявил голодовку с 4 ноября. Защитники также отметили, что Рид отказывается признавать вину в преступлении, за которое был осужден.

Рид отбывает наказание в одной из колоний на территории Мордовии. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОКН) Мордовии Валерия Крутова, обращений от Рида или его адвокатов по поводу намерений объявить голодовку к ним пока не поступало.

Столичный Головинский суд вынес решение по делу Рида 30 июля 2020 года, назначив американцу наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. С осужденного также взыскали по 100 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред, причиненный двум полицейским.

ЧП случилось 16 августа 2019 года, когда в столичную полицию поступил сигнал о шумном поведении трех человек. Оказалось, что мужчина и две женщины выясняли отношения на Ленинградском шоссе. Стражи порядка, прибыв по указанному адресу, пытались успокоить 28-летнего гражданина Соединенных Штатов. Однако уроженец Техаса, будучи пьяным и агрессивным, продолжал оказывать сопротивление, пока его везли в отдел МВД по Левобережному району.

По пути в отдел американец не только набросился на водителя и порвал его обмундирование, но и успел ударить его напарника. Своими действиями иностранец создавал потенциально аварийную ситуацию на дороге. Позже выяснилось, что Рид Тревор Рауди является студентом и временно проживает в квартире на Открытом шоссе. На следующий день после задержания гражданин США был арестован. В ходе следствия американец продолжал настаивать на том, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Вину в содеянном он так и не признал.

Автор: Злата Богатова

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