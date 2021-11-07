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Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в Глазго


12:03
Заразившийся COVID-19 глава Минприроды пропустит переговоры в ГлазгоФото: mk.ru

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заразился коронавирусом, поэтому не примет участие в 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая сейчас продолжается в Глазго, сообщает "Интерфакс".

Глава министерства переносит заболевание в легкой форме и трудится дистанционно, пояснили в ведомстве.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь Минприроды РФ Марина Евсеева, глава ведомства Александр Козлов сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание он переносит в достаточно легкой форме, поэтому может трудиться в дистанционном формате.

Вместо руководителя Минприроды РФ в Глазго, где в эти дни проходит очередная конференция по вопросам климата, отправится его заместитель Сергей Аноприенко. По словам Евсеевой, в других запланированных официальных очных мероприятиях министра также пока будут заменять его заместители.

Открытие конференции ООН по борьбе с изменением климата СОР26 состоялось в шотландской столице в последний день октября. Программа событий рассчитана на период до 12 ноября. В Глазго для участия в переговорах и обсуждениях в этот период съехались представители около двухсот стран. Российскую делегацию, в которую входят девятнадцать человек, возглавляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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