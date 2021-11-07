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В Ираке резиденцию премьер-министра атаковали дроны


7.11.2021 12:13
В Ираке резиденцию премьер-министра атаковали дроныФото: aloqada.com

Минувшей ночью беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию иракского премьера Мустафы аль-Каземи в Багдаде.

По данным зарубежных СМИ, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере десять сотрудников охраны.

Как заявили в военном командовании Ирака, Мустафа аль-Каземи не пострадал. Однако в ряде открытых источников появились сообщения о том, что после случившегося премьер-министра доставили в медицинское учреждение с незначительными повреждениями.

Позже в прессе со ссылкой на МВД республики появились сведения о использовании трех беспилотников. Силам безопасности Ирака удалось ликвидировать два аппарата, замеченные в "зеленой зоне" Багдада. О своей ответственности за это нападение пока никто не объявил.

Вскоре после инцидента аль-Каземи обратился к согражданам с призывом проявлять хладнокровие.

Власти Соединенных Штатов выразили осуждение в связи с покушением на аль-Каземи. В Вашингтоне случившееся назвали террористическим актом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 328

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