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В МИД отреагировали на заявление Гааги о ситуации с журналистом Веннинком
5.11.2021 16:11
Фото: gordonua.com
Провокативными назвали в Москве заявления Нидерландов, которые были сделаны в связи с высылкой из РФ журналиста Тома Веннинка.
Как подчеркнули в российском МИД, до официальной Гааги была доведена вся фактическая информация, передает ТАСС.
В отечественном внешнеполитическом ведомстве пояснили, что журналист Том Веннинк, успевший шесть лет проработать на территории нашей страны, отказался соблюдать действующее в России законодательство. Учитывая, что нидерландскую сторону информировали о причинах случившегося, в Москве заявления представителей Гааги сочли провокативными, указали российские дипломаты.
По данным МИД РФ, осенью 2019 года Веннинк не встал на миграционный учет в установленный период. К тому времени он уже достаточно долго находился в нашей стане, а потому не мог не знать о таких требованиях.
Кроме того, в январе прошлого года голландец отправился в Чукотский автономный округ, не согласовав предварительно свой визит с администрацией региона, который входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев. Известно, что корреспондента уведомили об этом представители властей Чукотского АО до начала поездки. Однако Веннинк снова позволил себе нарушить российское законодательство.
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