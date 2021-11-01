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Лавров рассказал о разговоре с Байденом в Риме
1.11.2021 15:02
Фото: polit74.ru
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Рим для участия в саммите руководителей государств и правительств Группы двадцати (G20), уже успел пообщаться с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом.
Дипломат сам сообщил об этом журналистам, передают российские СМИ.
Как рассказал глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, он разговаривал с американским лидером Джозефом Байденом в ходе обеда, состоявшегося 30 октября.
Российский министр добавил, что пока еще не встречался с находящимся в столице Италии госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
В минувшую субботу, 30 октября, состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И.
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