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Лидер талибов впервые принял участие в общественном мероприятии
31.10.2021 16:02
Фото: livejournal.com
Лидер пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" (в России признано террористическим, его деятельность запрещена) Хайбатулла Ахундзада впервые появился на общественном мероприятии.
Об этом сообщает турецкий телевизионный канал TRT.
Как стало известно, официальная церемония прошла накануне в Кандагаре, передает агентство "Интерфакс". По данным турецкого телеканала, Хайбатулла Ахундзада посетил с визитом медресе. Появление лидера движения на этом публичном мероприятии сопровождалось мерами по обеспечению безопасности.
Позже в социальных сетях распространился аудиоматериал с десятиминутной записью выступления главы талибов (члены террористического движения, запрещенного в РФ). Аухндзада высказался на тему религиозных аспектов власти, не затрагивая при этом каких-либо вопросов, связанных с политикой.
Ахундзада возглавил движение в 2016 году, когда его предшественник мулла Ахтар Мансур погиб в результате удара, нанесенного американским беспилотником.
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