Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Следователи проверяют видео с издевательствами над пожилой жительницей Урала

31.10.2021 15:07

Фото: jindatheme.com



В Челябинской области проводится проверка по факту издевательств над пожилой женщиной, которые снимались на видео, передает ТАСС.



Ситуация находится под контролем руководителя СКР Александра Бастрыкина.



Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту публикации в сети видеороликов, на кадрах которых молодые люди издевались над престарелой родственницей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ходе мероприятий предстоит выяснить, есть ли в действиях указанных лиц признаки преступления, которое предусмотрено ст. 117 УК РФ "Истязание".



В зависимости от результатов проверки позже могут принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



Ранее в уральских СМИ распространились сообщения о паре местных жителей, которые выкладывают в интернет кадры с пожилой женщиной, страдающей от возрастной деменции. Практически каждый день эти люди проводили т.н. стримы, высмеивая престарелого человека и его состояние.



Отмечалось, что за демонстрацию подобных материалов авторы роликов получали от пользователей, просматривавших видео, деньги в качестве пожертвований.



Автор: Злата Богатова

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