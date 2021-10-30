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В Пекине опровергли сведения о строительстве базы в Таджикистане
30.10.2021 19:42
Фото: orient.tm
Китай не располагает никакими военными базами в территории государств Средней Азии.
С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат высказался на эту тему в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планах по созданию объекта КНР в Таджикистане, передает ИА REGNUM. Ван Вэньбинь подчеркнул, что в настоящее время у Пекина нет каких-либо военных баз на территории стран Средней Азии.
Ранее агентство Reuters сообщило о договоренности между властями Таджикистана и Китая о строительстве военной базы. Отмечалось, что речь идет об объекте, который будет располагаться неподалеку от границы с Афганистаном.
На условиях анонимности высокопоставленный таджикский чиновник пояснял, что решение было принято на фоне растущей обеспокоенности обеих стран в связи с приходом к власти в Кабуле талибов (в России деятельность организации признана террористической и официально запрещена).
Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источник в Душанбе писала, что нижняя палата парламента Таджикистана уже одобрила план по созданию объекта в Ишкашимском районе горной Горно-Бадахшанской области страны. Китайская сторона, финансирующая строительство, намерена выделить на эти цели $8,5 млн.
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