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Тиньков выплатил $509 млн по налоговым претензиям США
30.10.2021 17:23
Фото: smi2.net
Бизнесмен Олег Тиньков выплатил около $509 млн по налоговым претензиям Соединенных Штатов, передает агентство "Интерфакс".
Как указывается в заявлении американского Минюста, предпринимателя признали виновным в подаче недостоверной декларации.
По данным Министерства юстиции США, бизнесмен также будет находиться под надзором в течение года. Сумма, которую пришлось выплатить Олегу Тинькову, более чем в два раза превысила размер налогов, которые бизнесмен не перечислил, когда отказывался от американского паспорта. Кроме того, были учтены примерно $100 млн в качестве штрафа "за мошенничество".
В ведомстве пояснили, что Тинькова дополнительно оштрафовали на $250 тысяч. Это максимальный размер, предусмотренный действующим в США законодательством.
Напомним, бизнесмена обвинили в умышленной подаче ложной налоговой декларации около двух лет назад. В феврале 2020 года в рамках этого дела Тинькова арестовали в Великобритании, после чего Соединенные Штаты потребовали экстрадиции. Предпринимателю удалось обжаловать это решение, предъявив документы, связанные с его состоянием здоровья.
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