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В ночь убийства Улофа Пальме сотрудники спецслужб проводили операцию


29.10.2021 22:38
В ночь убийства Улофа Пальме сотрудники спецслужб проводили операциюФото: rgnp.ru

В ночь на 28 февраля 1986 года, когда в центре Стокгольма убили премьер-министра Швеции Улофа Пальме, в этой части города проводили секретную операцию спецслужбы страны. Статья доцента кафедры теоретической философии Яна Альманга на эту тему появилась в журнале Kvartal, передают зарубежные СМИ.

Не так давно были опубликованы документы, судя по которым, в момент гибели политика в центре Стокгольма сотрудники шведской спецслужбы SÄPO осуществляли секретную операцию. Меморандум о ней написали спустя два года.

В 2018 году о меморандуме стало известно группе, которая занимается расследованием убийства Улофа Пальме, пишет автор статьи. По мнению Яна Альманга, проверка этих действий SÄPO могла бы пролить свет на некоторые обстоятельства резонансного покушения.

Вскоре после убийства Пальме в полицию начали поступать сообщения о мужчинах с рациями. Сообщалось, что подозрительные люди были замечены недалеко от шведского премьера. Как показали позднее результаты специального расследования, за день до покушения за четой Пальме могло вестись наблюдение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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