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Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии
29.10.2021 19:42
Фото: myseldon.com
Мосгорсуд рассмотрел дело блогера, участника диггерского объединения Андрея Пыжа, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, 37-летний житель Ленинградской области признан виновным в незаконном сборе сведений, относящихся к государственной тайне.
В ходе следствия и суда было установлено, что Андрей Пыж осуществлял незаконный сбор информации о засекреченных подземных объектах. Сведения такого рода составляют государственную тайну, пояснили в пресс-службе столичной прокуратуры. Уточняется, что противозаконные действия осуществлялись блогером в период с декабря 2018 года по август 2020 года. В результате Пыж получил доступ к сведениям о конструкции и системах ряда режимных объектов столичного региона.
Суд назначил Пыжу наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима, отметили представители прокуратуры. Приговор в законную силу пока не вступил.
Блогер в прошлом получил известность из-за своих репортажей, которые были посвящены различным заброшенным объектам. Имея двойное гражданство - России и Украины, Пыж посетил немало стран, чтобы снимать новые видео.
По данным открытых источников, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Пыжа стали документы, вывезенные им на флеш-накопителях за пределы РФ. Он приехал с ними на Украину, чтобы использовать материалы в личных целях. Предположительно, эти сведения имели отношение к российским транспортным системам. Дело Пыжа, отмечает ТАСС, могло быть связано с засекреченной информацией о станциях Московского метрополитена и некоторых подземных объектах в столичном регионе.
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