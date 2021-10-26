Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пентагоне заявили, что в Судане нет американских военных

26.10.2021 17:05

Фото: lentka.com



На территории Судана, где военные захватили членов переходного правительства, нет американских военнослужащих.



С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



Официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов от лица Вашингтона обратился к суданским силовикам с призывом выпустить на свободу всех задержанных и уважать права сограждан.



Ранее на ситуацию в Судане отреагировали в Лондоне. Замглавы МИД Великобритании по делам Африки Вики Форд в своем Twitter подвергла критике действия военных, обвинив их в предательстве собственного народа и нарушении демократических свобод гражданского населения.



Представительница королевства также призвала мятежников незамедлительно освободить премьер-министра страны Абдаллу Хамдуку и других чиновников, оказавшихся под арестом в результате переворота.



В минувший понедельник, 25 октября, военные Судана блокировали все въезды в столицу страны Хартум. Вскоре стало известно о задержании главы кабмина и нескольких членов правительства. На фоне этих событий в столице начались массовые протестные акции, быстро переросшие в беспорядки.



По данным зарубежных СМИ, во время столкновений с военными погибли по меньшей мере семь участников протестов, еще более 140 в той или иной степени пострадали.



Автор: Злата Богатова

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