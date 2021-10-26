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В Пентагоне заявили, что в Судане нет американских военных
26.10.2021 17:05
Фото: lentka.com
На территории Судана, где военные захватили членов переходного правительства, нет американских военнослужащих.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов от лица Вашингтона обратился к суданским силовикам с призывом выпустить на свободу всех задержанных и уважать права сограждан.
Ранее на ситуацию в Судане отреагировали в Лондоне. Замглавы МИД Великобритании по делам Африки Вики Форд в своем Twitter подвергла критике действия военных, обвинив их в предательстве собственного народа и нарушении демократических свобод гражданского населения.
Представительница королевства также призвала мятежников незамедлительно освободить премьер-министра страны Абдаллу Хамдуку и других чиновников, оказавшихся под арестом в результате переворота.
В минувший понедельник, 25 октября, военные Судана блокировали все въезды в столицу страны Хартум. Вскоре стало известно о задержании главы кабмина и нескольких членов правительства. На фоне этих событий в столице начались массовые протестные акции, быстро переросшие в беспорядки.
По данным зарубежных СМИ, во время столкновений с военными погибли по меньшей мере семь участников протестов, еще более 140 в той или иной степени пострадали.
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