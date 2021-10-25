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Болдуин целился в камеру, когда пуля ранила оператора
25.10.2021 22:27
Фото: citynews2.ru
Киноактер Алек Болдуин прицеливался в камеру, когда была смертельно ранена оператор фильма "Ржавчина" Галина Хатчинс.
Новые сведения о случившемся публикует агентство Reuters.
Со ссылкой на показания, которые свидетели давали под присягой, агентство рассказывает о некоторых обстоятельствах несчастного случая, произошедшего в Нью-Мексико 21 октября. Жертвой происшествия стала 42-летняя Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуз получил ранение.
Как пояснил Джоэл Соуз в беседе со следователями, в момент выстрела Алек Болдуин находился в здании церкви. Артист сидел на скамейке, отрабатывая перекрестный удар. По словам режиссера, он смотрел через плечо Хатчинс, когда внезапно услышал громкий резкий звук, напоминающий удар кнутом, сразу после которого был слышен сильный хлопок.
Судя по этим показаниям, после ЧП 42-летняя Галина Хатчинс схватилась за живот и, спотыкаясь, начала уходить назад. Затем она упала, успев сказать, что не ощущает ног. Вскоре женщина скончалась.
Офис шерифа продолжает расследование, обвинения пока никому официально не предъявлялись.
Ранее Болдуин выразил соболезнования близким погибшей Хатчинс и заявил, что готов оказать им помощь.
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