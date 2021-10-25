ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепита
Путин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепита
В Калмыкии 6 человек погибли в ДТП с участием автобуса
В Калмыкии 6 человек погибли в ДТП с участием автобуса
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пропавшую Светлану Светличную отыскали сотрудники угрозыска МосквыПропавшую Светлану Светличную отыскали сотрудники угрозыска Москвы
Минкультуры РФ поддерживает Крым в стремлении вернуть скифское золотоМинкультуры РФ поддерживает Крым в стремлении вернуть скифское золото
Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне ПобедыПесков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы
Жительница Ахтубинска смогла отсудить миллион за гибель мужа от COVID-19Жительница Ахтубинска смогла отсудить миллион за гибель мужа от COVID-19
Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при в СШАРоссиянка Трусова выиграла этап Гран-при в США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительница Ахтубинска смогла отсудить миллион за гибель мужа от COVID-19


25.10.2021 20:17
Жительница Ахтубинска смогла отсудить миллион за гибель мужа от COVID-19Фото: kapital.kz

В Астраханской области впервые в России вынесен приговор по делу о смерти 60-летнего мужчины от коронавируса. Пациенту не оказали вовремя адекватную медицинскую помощь, рассказал в своем инстраграме адвокат Сергей Броницкий, представлявший в суде интересы вдовы.

По словам адвоката, впервые в России суд присудил компенсацию за смерть пациента от ковида. Истице, которая потеряла супруга, теперь должны выплатить один миллион рублей, пояснил Сергей Броницкий. Как стало известно, 60-летний житель Ахтубинска обратился к медикам за помощью 3 июня 2020 года. Мужчина в беседе с врачами указал, что мог контактировать с зараженными коронавирусом. Пациент при этом жаловался на кашель и болезненные ощущения в области груди.

Врач, по словам Броницкого, не стал назначать анализ на COVID-19. Заявив, что речь идет об обычном ОРВИ, специалист прописал ему в качестве лечения грудной сбор. Однако мужчине становилось хуже, после чего он вновь посетил поликлинику. Адекватной помощи пациент так и не получил.

В результате мужчина был экстренно госпитализирован 19 июня, в тот момент его состояние оценивалось медиками как тяжелое. Пациента доставили при этом в обычное отделение инфекционной больницы, где три дня спустя взяли первые анализы. В тот же день мужчина скончался. Заражение коронавирусом было подтверждено посмертно.

После того как вдова подала заявление в правоохранительные органы, судмедэксперты выявили нарушения в процессе оказания медицинской помощи. Возбудили уголовное дело, хотя связи между обнаруженными фактами и летальным исходом не было, пояснил Броницкий. Вдова решила обратиться к юристам.

Суд рассмотрел это дело 18 октября, удовлетворив исковые требования. Жительнице Ахтубинска присудили миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Броницкий отметил, что ранее по аналогичному делу пострадавшим "выплатили всего 50 тысяч рублей".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Россиян отправили за визами США в ПольшуРоссиян отправили за визами США в Польшу
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноябряВ школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
В Приморье нашли еще одну партию ядохимикатов с космодрома ВосточныйВ Приморье нашли еще одну партию ядохимикатов с космодрома Восточный
Дерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в СШАДерипаска резко прокомментировал обыски в доме его родственников в США
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru