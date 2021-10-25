Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительница Ахтубинска смогла отсудить миллион за гибель мужа от COVID-19

25.10.2021 20:17

Фото: kapital.kz



В Астраханской области впервые в России вынесен приговор по делу о смерти 60-летнего мужчины от коронавируса. Пациенту не оказали вовремя адекватную медицинскую помощь, рассказал в своем инстраграме адвокат Сергей Броницкий, представлявший в суде интересы вдовы.



По словам адвоката, впервые в России суд присудил компенсацию за смерть пациента от ковида. Истице, которая потеряла супруга, теперь должны выплатить один миллион рублей, пояснил Сергей Броницкий. Как стало известно, 60-летний житель Ахтубинска обратился к медикам за помощью 3 июня 2020 года. Мужчина в беседе с врачами указал, что мог контактировать с зараженными коронавирусом. Пациент при этом жаловался на кашель и болезненные ощущения в области груди.



Врач, по словам Броницкого, не стал назначать анализ на COVID-19. Заявив, что речь идет об обычном ОРВИ, специалист прописал ему в качестве лечения грудной сбор. Однако мужчине становилось хуже, после чего он вновь посетил поликлинику. Адекватной помощи пациент так и не получил.



В результате мужчина был экстренно госпитализирован 19 июня, в тот момент его состояние оценивалось медиками как тяжелое. Пациента доставили при этом в обычное отделение инфекционной больницы, где три дня спустя взяли первые анализы. В тот же день мужчина скончался. Заражение коронавирусом было подтверждено посмертно.



После того как вдова подала заявление в правоохранительные органы, судмедэксперты выявили нарушения в процессе оказания медицинской помощи. Возбудили уголовное дело, хотя связи между обнаруженными фактами и летальным исходом не было, пояснил Броницкий. Вдова решила обратиться к юристам.



Суд рассмотрел это дело 18 октября, удовлетворив исковые требования. Жительнице Ахтубинска присудили миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Броницкий отметил, что ранее по аналогичному делу пострадавшим "выплатили всего 50 тысяч рублей".



Автор: Злата Богатова

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