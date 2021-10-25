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Жительница Ахтубинска смогла отсудить миллион за гибель мужа от COVID-19
25.10.2021 20:17
Фото: kapital.kz
В Астраханской области впервые в России вынесен приговор по делу о смерти 60-летнего мужчины от коронавируса. Пациенту не оказали вовремя адекватную медицинскую помощь, рассказал в своем инстраграме адвокат Сергей Броницкий, представлявший в суде интересы вдовы.
По словам адвоката, впервые в России суд присудил компенсацию за смерть пациента от ковида. Истице, которая потеряла супруга, теперь должны выплатить один миллион рублей, пояснил Сергей Броницкий. Как стало известно, 60-летний житель Ахтубинска обратился к медикам за помощью 3 июня 2020 года. Мужчина в беседе с врачами указал, что мог контактировать с зараженными коронавирусом. Пациент при этом жаловался на кашель и болезненные ощущения в области груди.
Врач, по словам Броницкого, не стал назначать анализ на COVID-19. Заявив, что речь идет об обычном ОРВИ, специалист прописал ему в качестве лечения грудной сбор. Однако мужчине становилось хуже, после чего он вновь посетил поликлинику. Адекватной помощи пациент так и не получил.
В результате мужчина был экстренно госпитализирован 19 июня, в тот момент его состояние оценивалось медиками как тяжелое. Пациента доставили при этом в обычное отделение инфекционной больницы, где три дня спустя взяли первые анализы. В тот же день мужчина скончался. Заражение коронавирусом было подтверждено посмертно.
После того как вдова подала заявление в правоохранительные органы, судмедэксперты выявили нарушения в процессе оказания медицинской помощи. Возбудили уголовное дело, хотя связи между обнаруженными фактами и летальным исходом не было, пояснил Броницкий. Вдова решила обратиться к юристам.
Суд рассмотрел это дело 18 октября, удовлетворив исковые требования. Жительнице Ахтубинска присудили миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Броницкий отметил, что ранее по аналогичному делу пострадавшим "выплатили всего 50 тысяч рублей".
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